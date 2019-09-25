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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الممثلة العالمية من أصولٍ لبنانية جينا ديوان، 38 عامًا، عن حملها بطفلها الأوّل من حبيبها الجديد ستيف كازي، 43 عامًا، وذلك بعد عام على انفصالها عن زوجها السّابق الممثل العالميّ الوسيم، تشانينغ تاتوم.
وكشفت جينا عن الأنباء السعيدة عبر تصريح أدلت به إلى مجلة "بيبول" فجاء في كلامها: "إنّنا أكثر من مبتهجين، ولا يُمكننا أنْ نكون أكثر سعادة بتوسيع عائلتنا".
وبعد ذلك التّصريح، نشرت ديوان أوّل صورةٍ لبطنها المُنتفخ عبر إنستغرام بينما كانت تحتضن ابنتها إيفرلي، 6 أعوام، من طليقها تشانينغ، وعلّقت عليها:"الأمومة هي ببساطة أفضل وأروع شيءٍ حدث لي على الإطلاق. ستيف كازي أنت هدية من السّماء، ولم أتحمّس أكثر لأجل توسيع عائلتنا. شُكرًا يا شباب على كُلّ الحُب".
وقُبيل الإعلان عن حملها على الملأ، صرّح مصدرٌ مُقرّب لتابلويد "E! News" بأنّ جينا حرصت على إبلاغ طليقها تشانينغ بشكل خاصّ، وهي مُبادرة تدلّ على طيب العلاقة بينهما وعلى الاحترام المُتبادل، خصوصًا وأنّهما يتشاركان في تربية إيفرلي.
وقال المصدر: "جينا أخبرت تشانينغ بأنّها حامل، وأرادت أنْ يعلم هو قبل أنْ تُعلن الخبر، وقد كان سعيدًا وداعمًا لها للغاية".
يُذكر أنّ جينا ديوان تزوّجت من تشانينغ تاتوم عام 2009، وأنجبت منه الطفلة إيفرلي البالغة من العُمر 6 سنوات، ومن ثمّ انفصلا في شهر أبريل من العام الماضي، لتبدأ بمواعدة ستيف كازي في شهر أكتوبر من العام نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر اللبنانية جينا ديوان حاملٌ من حبيبها الجديد.. وهذه ردّة فعل طليقها تشانينغ تاتوم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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