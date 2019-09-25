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نوال الكويتية مشاركتي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية شرف لي

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الرياض- لايف ستايل

نشرت الفنانة الكبيرة نوال الكويتية، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تدوينة تعلق بها على مشاركتها في اليوم الوطني للمملكة .

وكتبت نوال الكويتية: "تشرفت بمشاركتي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، واستمتعت مع الجمهور الأكثر من رائع في الدمام، وإن شاء الله التقي فيهم مرة ثانية، وأشكر هيئة الترفيه وأبارك لهم نجاح الاحتفالات".

يذكر أن الفنانة نوال الكويتية، خطفت الأنظار في حفلها أول أمس، في ختام احتفالات اليوم الوطني السعودي 89، والذي أحيته في الدمام مع الفنان الشاب عايض.

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وأحيت الفنانة نوال الكويتية حفلها الغنائي في ختام حفلات اليوم الوطني السعودي بالدمام، وأشعلت أجواء الحفل بباقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جماهيري كبير منذ صعودها إلى المسرح وامتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بسبب إطلالتها المميزة في الحفل، حيث ظهرت وهي تضع علم السعودية فوق ملابسها.

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