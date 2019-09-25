بسبب تغريدة لـ تركي آل الشيخ إليسا تحرج أحد متابعيها على تويتر

بيروت - لايف ستايل
أحرجت الفنانة اللبنانية إليسا أحد متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، بسبب مطالبته لـ تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بإقامة حفل لـ ملكة الإحساس في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وكتب المتابع تعليقا على تغريدة لـ تركي آل الشيخ يداعب فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب تقول: "معانا في الرياض؟": قائلا:"أهلا بشيرين.. أميرة الإحساس، تكفى معاليك كملها بملكة الإحساس إليسا، والله ببيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض".
وقد استفز الأمر إليسا كثيرا ودفعها للرد قائلة: "عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأن المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه سأتواجد فيه".
يشار إلى أن إليسا تستعد لطرح ألبومها الجديد أواخر العام الجاري وتتعاون من خلاله مع أمير طعيمة، ورامي جمال، ومحمد رحيم، وعلي المولى وغيرهم.
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