شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض وفعاليات سابع أيام مهرجان الجونة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى لليوم السابع، حيث تقام اليوم حفلة "السينما في حفل موسيقي" التي يقودها الموسيقار أحمد الصعيدي مؤسس ورئيس الجمعية الفيلهارمونية المصرية، بمشاركة العازفين المنفردين جانيت سونج على آلة الكمان، وفيديريكو مونديلشي على آلة الساكسفون، وفيكتوريا كابرالوفا على آلة التشيلو، والأداء الصوتي لأمينة خيرت. وينقسم الحفل إلى جزئين، حيث يحتفي الأول بموسيقى هولييود الشهيرة بينما يحتفي الثاني بموسيقى الملحن السينمائي نينو روتا.

ويتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي غدًا جلسة تعريفية بعنوان "إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة هولو الرقمية" والتي تقدمها نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم تطوير المسلسلات في استوديوهات إم جي إم ليندسي سلون، وتروي لنا قصصًا وحقائق ممتعة عن عملية الإنتاج والتحضير للمسلسل.

إضافة إلى ذلك، تقام محاضرة بعنوان "فيسبوك وإنستجرام لصانعي المحتوى" ويلقيها مديرة تخطيط العلاقات الاستراتيجية بـفيسبوك سارة أبو زهرة و مدير التخطيط الاستراتيجي بـإنستجرام سامر جوني جمال. تحاول المحاضرة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة باستخدام السينمائيين لمواقع التواصل الاجتماعي مثل: ما هي الممارسات الأفضل لتحقيق أهدافك في مجالك؟ كيف يمكن أن تستخدم قوة مواقع التواصل بأفضل شكل؟.

كما يعقد نقاش "بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالي المشترك" مع رئيس العلاقات الدولية في "أنيكا" (الجمعية الإيطالية لصناعات السينما والوسائط المتعددة) روبرتو ستابيل.