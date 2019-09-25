تعرف على مبدأ محمد إمام فى الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجم محمد إمام، يحرص على مشاركة جمهوره بصور من كواليس تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، ويطلعهم على الأحداث أولا بأول ، وكتب إمام، عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "لو مش بتحب اللي بتعمله يبقى عمرك ما هتوصل لحاجة لومعندكش شغف في شغلك يبقى مستحيل تنجح فيه، التفوق مش بيحب الكسل و اللي بيحلم بحاجة يموت نفسه علشانها، أسيبكم انا بقى علشان هيكتفوني ويرمونى فى البحر".

وفيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.



محمد إمام

يذكر أن محمد إمام قدم مسلسل "هوجان" فى السباق الرمضانى الماضى وشارك فى بطولته محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، سوسن بدر، هاجر أحمد، أسماء أبو اليزيد وغيرهم من تأليف محمد صلاح العزب، إنتاج شركة سينرجى وإخراج شيرين عادل.