شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج جديد لأوبرا عايدة فى 4 ليالى على المسرح الكبير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر إنتاجا جديدا لأوبرا عايدة والتى تعد إحدى أيقونات الفنون الكلاسيكية العالمية وذلك لمدة أربعة ليالى تبدأ الثامنة مساء غد الخميس ، الجمعة ، الأحد ، الاثنين 26 ، 27 ، 29 ،30 سبتمبر على المسرح الكبير ويؤديها فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ومصمم الرقصات ارمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو الإيطالى كريستيان فراتيما وكورال أوبرا القاهرة قيادة وتدريب باسكال روزيه ومن إخراج هشام الطلى.

أكد رئيس الاوبرا أن الانتاج الجديد يعيد تجسيد القصة الشهيرة لاوبرا عايدة بتصورات مبتكرة لجميع العناصر الفنية الخاصة بالعرض، مشيراً إلى أن الرؤية المستحدثة يصاحبها ترجمة باللغتين العربية والانجليزية علي شاشات المسرح وتبرز محور الاحداث التى تدور حول الصراع بين العاطفة والواجب .

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يؤدى الادوار الرئيسية السوبرانو ايمان مصطفى بالتبادل مع البلغارية الينا بارانوفا فى دور عايدة ، التينور الايطالى داريو دى فيترى بالتبادل مع الاسبانى انريكى فيرير فى دور راداميس ، الباريتون عماد عادل بالتبادل مع مصطفى محمد فى دور أموناصرو ، الميتزوسوبرانو جولي فيظي بالتبادل مع جيهان فايد فى دور أمنيرس ، الباص الايطالى جراتسيانو دالافالى بالتبادل مع رضا الوكيل في دور رامفيس ، الباص باريتون الرومانى جيلو دوبريا بالتبادل مع عبد الوهاب السيد واسامه جمال فى دور الملك ،السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع رشا طلعت في دور كبير الكهنة والتينور تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجي واسامة على في دور الرسول .

المعروف ان اوبرا عايدة للموسيقار الايطالى العالمى فيردى ووضع نصها الغنائي الايطالى جيسلا نزوني عن قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت يخلد خلالها انتصار المصريين على الاحباش حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الاميرة الحبشية عايدة بعد اسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذى اكتشف خطتهما وامر بدفن القائد راداميس حياً لاتهامة بالخيانة العظمى لتنتهى الاوبرا باستسلامه فى قبره حيث سبقته اليه عايدة وكتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وظهرت للنور لاول مرة على مسرح الاوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871 وتتميز بالديكورات الفخمة التى تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضارى وبالاعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال احد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار ( مارش النصر ) شهرة واسعة ولاقت نجاحاً كبيراً عند عرضها فى مختلف دول العالم .