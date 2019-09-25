شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل خالد صالح.. السقا وصفه بأكثر شخص علمه والصاوى أكد أنه الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزامن، اليوم الأربعاء، مع ذكرى رحيل النجم خالد صالح، حيث رحل عن عالمنا 25 سبتمبر 2014، إلا أنه لا يزال خالداً بأعماله الفنية الذى أبدع من خلالها حتى كتب اسمه بأحرف من ذهب رغم رحيله فى سن صغير.

خالد صالح قدم كل الألوان الفنية أثناء حياته عبر مجموعة من أهم الأدوار الذى قدمها فى مشواره سواء فى فيلم تيتو بدور الضابط أو الإرهابى بالجزء الثانى من الجزيرة، وغيرها من الأدوار التى ستظل عالقة فى ذهن محبيه أبرزها مثلما كان الحال ببطولته لمسلسل (الريان)، بالإضافة لأدوار عديدة اكتسب من خلالها احترام الجمهور وزملاءه، ممن أثنوا على موهبته الكبيرة وحزنوا عليه بشدة مثلما يظهر مهما مرت عليه السنوات، وتحدثوا عليه فى أى مناسبة كما يظهر خلال تلك الفيديوهات مع عدد من النجوم أبرزهم السقا، خالد الصاوى، آسر ياسين، صبرى فواز، هند صبرى.

البداية من السقا الذى تحدث عنه أثناء مقابلة له مع إسعاد يونس كشف فيه عما تعلمه من النجم الراحل.

ودوما ما تحدث النجم خالد الصاوى عن علاقته به الذى لخصها بوصفه إياه حين قال: أخى الذى لم تلده أمى، كما أكد أنه كان حينما يرغب فى مشاهدة من هو أفضل منه كان يشاهده.

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بينما تحدثت الفنانة هند صبرى عنه أكثر من مرة أبرزها حينما كادت تبكى على قناة أون إى مثلما يظهر خلال الفيديو.

آسر ياسين بدوره كشف عن أول مرة تحدثا فيه سوياً ليظهر الجانب الشخصى فى حياة النجم الراحل.