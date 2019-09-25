بالفيديو.. خالد صالح بدأ من مسرح الهواة ورحل بعد "فبراير الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل النجم خالد صالح.

بدأ الفنان الكبير مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة، ومسارح الهواة، واتجه لفترة للأعمال التجارية.

تفرغ للفن عام 2000، وبدأ مشواره بأدوار صغيرة في عدة أفلام منها "كرسي في الكلوب"، و"خلي الدماغ صاحي".

انطلاقته الحقيقية عام 2004، بعدة أفلام منها "تيتو"، و"أحلى الأوقات".

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قدم "صالح" مشهدا واحدا فقط في فيلم "محامي خلع"، إذ قدم دور القاضي، ولكنه حاز على إشادة وإعجاب الجميع.

من أبرز أعماله "الريس عمر حرب"، "حرب أطاليا"، "سلطان الغرام"، وغيرها.

قدم آخر أدوار البطولة المطلقة في فيلم "فبراير الأسود"، الذي أشاد به النقاد، بعدها وشارك ببطولة جماعية في فيلم "الجزيرة 2" الذي رحل قبل أن يشاهده بالسينما.

في 2014 أجرى عملية قلب مفتوح بمؤسسة مجدي يعقوب، ولكنه رحل عن عالمنا عقب إجراء العملية في 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 50 عاما.