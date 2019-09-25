ملحن أغنية "عصفور بيصوصو": سامو زين لا يقدمها للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أكد الملحن معتز أمين أن أغنية "عصفور بيصوصو" التي يستعد الفنان سامو زين لطرحها ليست موجهة للأطفال، بل للجمهور بشكل عام، وهي ثاني الأغاني التي يقدمانها معا وبمشاركة الموزع أسامة عبدالهادي بعد "حب حب".
معتز في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "فكرة الأغنية بدأت بتيمة لحنية كنت أعددتها مع الموزع أسامة عبدالهادي، وبعد إعجابه بها تحمس سامو زين لكتابة كلماتها معي".
وأوضح الأغنية تتحدث عن الحب والأمل والبهجة، والفكرة نفسها أخذت وقتًا، لكن تنفيذها كان أسرع، فالكلمات واللحن تقريبًا في وقت واحد، ومن البداية كان الموزع أسامة عبدالهادي أيضا مشاركًا معنا في تجهيزها، ومن المقرر أن يطرحها سامو عبر صفحته بموقع يوتيوب خلال الأيام المقبلة.
سامو زين طرح، الأحد الماضي، كليب أغنية "متل الولد" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" من كلمات جاد خولي وتوزيع أسامة عبدالهادي وألحان ساموزين ومن إخراج شريف فرانسيس.
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