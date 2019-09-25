بالصور| نجوم الفن في احتفالية "اليونيسيف" و"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم القائمون على "الجونة السينمائي" مساء أمس الثلاثاء، على هامش فعاليات دورته الثالثة التي انطلقت الخميس الماضي، احتفالية خاصة بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين المهرجان ومنظمة اليونيسيف.

شهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم "يسرا، هند صبري، منى زكي، أحمد داوود، صبا مبارك، هنا شيحة، ليلى علوي، إنجي وجدان، ناهد السباعي، ناهد فريد شوقي، محمد كريم، بشرى، أحمد خالد صالح، علا رشدي، شيرين رضا، لقاء الخميسي، ريم مصطفى".

كانت الفنانة منى زكي أعلنت عن وجود اتفاقية تعاون بين المهرجان واليونيسيف، تستمر لمدة خمس سنوات، تهدف لدعم حقوق الطفل.