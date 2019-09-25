بعد تجربته الأولى في التمثيل.. أمير عيد لـ"الخليج 365": الموسيقى لها الأولوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أمير عيد، نجم الفريق الغنائي "كايروكي"، إنه لم يخطط لخوض تجربة التمثيل، وأن المخرج تامر عزت عرض عليه المشاركة في "لما بنتولد" وجذبه التحدي المتعلق بتقديم أكثر من أغنية في فيلم، وبطريقة تعبر عن شخصيات العمل.

وأضاف أمير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حسيت إني لو عملت الفيلم ممكن أتعلم شيء جديد، ويمكن ده اللي جذبني للتجربة"، مؤكدًا أنه لم يحدد بعد هل سيستمر في التمثيل أم لا: "مش محدد ومش عارف الجمهور هيتقبلني ولا لأ، ومش عارف رد فعل الناس، ولغاية دلوقتي مخدتش القرار لكن المؤكد أن الموسيقى ستظل صاحبة الأولوية".

وبسؤاله هل سيحدد قراره بناءً على رد فعل الجمهور تجاه تجربته في فيلم "لما بنتولد"، قال "لا خالص موضوع مرتبط بهل هقدر استمتع بالتجربة دي ولا لأ وهقدر أضيف ليها ولا لأ".

جدير بالذكر أن فيلم "لما بنتولد" عُرض لأول مرة ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور مجموعة من النجوم.