ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: خضعت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة. ونشرت "زينب" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "قف وحدك وكن قويا، فلا مكان للضعفاء في هذا الكون". من ناحية أخرى تستكمل هيفاء وهبي، تصوير أحدث أفلامها "حجر الإسكندر"، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، وأحمد داوود.

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