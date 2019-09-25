محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أكدت الفنانة مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها ستسافر لحضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي. وكتبت: "أنا رايحة مهرجان الجونة، مش عاوزة أسمع كلمة على الفستان، فاهمين". يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، بحضور نخبة من نجوم الفن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تسافر الجونة وتحذر متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.