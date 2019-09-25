أحمد السعدني يوجه رسالة لـ"محمد صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

دعم الفنان أحمد السعدني، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" لاعب الكرة الدولي المصري محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة بسبب جائزة أفضل لاعب في العالم ، مع اتحاد كرة القدم المصري.

وكتب السعداني: "موضوع صلاح ده بجد محبط ومقرف، سواء حدث سهوا أو عمدا زي ما قال الأخ دانيال ده- مش مجبر أختار صلاح- لأ، حضرتك إحنا اللي مش مجبرين إنك تمثلنا أصلاً.. جتها نيلة اللي عايزة خلف!".

وتابع: "كلمه أخيرة لصلاح: اسم بلدك لازم يرجع ينور التويتر بتاعك تاني".

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يُذكر أن أزمة نشبت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم اعتماد تصويت مصر لمحمد صلاح في جائزة "ذا بيست"، وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، مؤكدًا إرسال استفسار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الواقعة.

واحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم في جائزة "الأفضل"، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب المركز الثالث، والهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني، وليونيل ميسي الفائز بالجائزة.