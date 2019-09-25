صبري فواز يحيي ذكرى خالد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أحيا الفنان صبري فواز ذكرى وفاة صديقه الفنان الراحل خالد صالح، الذي رحل عن عالمنا يوم 25 سبتمبر عام 2014. ونشر فواز عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، صورة للراحل خالد صالح، وعلق قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا أبو أحمد.. واحشني". Advertisements وانهالت التعليقات من الجمهور الذي طلب الرحمة للفنان الراحل، وأشاد بموقف فواز. يذكر أن الفنان خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا.

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