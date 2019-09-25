شاهد.. “ميغان ماركل” زوجة الأمير “هاري” ترتدي الحجاب بمناسبة خاصة جدًا

كشفت صور ملتقطة لدوقة ساسكس وزوجة الأمير “هاري”، ميغان ماركل، اليوم الثلاثاء، ارتدائها الحجاب في مناسبة خاصة جدًا. وارتدت “ماركل” الحجاب، عندما انضمت إلى زوجها الأمير هاري لزيارة أول وأقدم مسجد في جنوب أفريقيا. وقامت دوقة ساسكس بتغيير ملابسها وقامت بتغطية رأسها بغطاء وارتدت ثوبًا طويلًا، ثم ساعدت سيدة داخل المسجد.

وزار الأمير والدوقة المسجد الأول الذي يقع في بو كاب، كيب تاون، والذي تم إنشاءه في عام 1794 أثناء الاحتلال البريطاني الأول لرأس الرجاء الصالح، وكان المؤسسة الدينية الرئيسية خلال الأعوام 1804 حتى 1850. ويعد المسجد رمزًا للنضال من أجل الاعتراف بالمسلمين وحريتهم في العبادة، وتم بناؤه على أرض تابعة للمولى كوريدون فان سيلان. وقابلا الزوجان الشيخ إسماعيل لوندت وزعيم الجالية المسلمة محمد غرونوالد ومجموعة من قادة الأديان، بمن فيهم ممثل عن كنيسة إنجلترا وكبير الحاخامات وقادة الشباب اليهود والمسيحيين والمسلمين والطلاب الذين شاركوا في التبادل بين الأديان بين لندن وكيب تاون.