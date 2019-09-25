الفنان نبيل شعيل عن الانفتاح باحتفالات السعودية: غطاء الوجه مو فرض .. رغبة -فيديو

تحدث شعيل عن الإنفتاح الذي تشهده المملكة والاحتفالات التي تنظمها هيئة الترفيه وشركات الانتاج الفني، وذلك خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامج “ع السيف” مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تكون هناك إنتقادات، مؤكداً أن العنصر النسائيّ هام، ويريدون أنْ يتعاملوا وفق القواعد الجديدة.

وأضاف: “المرأة مهمة في حياتنا ونحن كبشر نتعامل معها لأنها أصبحت عاملة، والمرأة هي زوجتك وأختك وأمك ويوجد في السعودية خبراء وعلماء ولديهم عاملة صواريخ، ولذلك لابد من تركهم يتعاملون بطبيعتهم”. وتابع الفنان نبيل شعيل خلال لقاءه ببرنامج “ع السيف” عن النقاب مؤكدًا أن غطاء الوجه ليس فرضًا على المرأة ولكنه يجب أن يخضع لرغبتها بدليل أن في الحج لا يوجد غطاء كامل لوجه المرأة.