نبيل شعيل يحرج مذيع سأله “هل جيشنا مستعد للحرب العالمية الثالثة” -فيديو

أحرج الفنان الكويتي نبيل شعيل مقدم برنامج ” ع السيف” عندما وجه له الأخير سؤال حول ” هل جيشنا مستعد في حالة قيام حرب عالمية ثالثة” خلال لقاءه بمقابلة تليفزيونية. فرد نبيل شعيل ساخرًا وضاحكًا: “شدراني شايفني وزير الدفاع”.

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