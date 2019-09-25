شاهد ..أشهر إفيهات نجاح الموجي

تحل اليوم ذكرى وفاة الهرم.. نجاح الموجي الذي صنع حالة مختلفة من الكوميديا، وأثرى التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية التي عاشت معنا حتي الآن، ونجح في استخدام شكله وملامحه وصوته المميز في جعل أدواره فريدة من نوعها لتبقي في أذهان جمهوره ومحبيه للأبد.

بدأ الموجي مسيرته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دورًا مهمًا في مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" عام

1969، ثم توالت أدواره الكوميدية على شاشتي السينما والتليفزيون.

من أشهر أعمال الراحل التي قدمها على خشبة المسرح، "المتزوجون، مولد سيدي المرعب، أنا وصاحبي في الكازوزة، خد الفلوس واجري، يا أنا يا انت، وغيرها"، وبالسينما قدم أفلام مثل "صاحب الإدارة بواب العمارة، الحريفن طاطأ وريكا وكاظم بيه، الحب فوق هضبة الهرم، المساطيل، الكيت كات، اغتصاب"، بينما قدم أعمالًا

Advertisements

درامية هامة علي شاشة التليفزيون، منها "بوابة الحلواني، البحث عن الضحية، أهلا بالسكان، العائلة".

أشتهر نجاح الموجي بإيفيهاته الكوميدية التي تناقلها محبيه حتي بعد وفاته، ونجدها الأن على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في كل موقف وكل وقت، أشهرها عندما قام بدور الهرم في فيلم الكيت كات، وجملته الشهيرة "صح بس هنكر".

رحل نجم الكوميديا نجاح الموجي، عن عالمنا فجر يوم الجمعة 25 سبتمبر 1998 بالقاهرة أثر أزمة قلبية أصابته فجأة بعد عودته إلى منزله من المسرح، حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب.

لمشاهدة أشهر إفيهات نجاح الموجي من هنا...

