البيانيست المصري كريم جوهر يحيي حفلًا كبيرًا بنادى الصيد

يحى البيانيست المصرى العالمى كريم جوهر حفلًا كبيرًا الخميس 26 سبتمبر الثامنة مساء فى نادى الصيد بالدقى تحت عنوان "شرقى يا بيانو" يقدم فيه عدد من مؤلفاته الموسيقية. "شرقى يا بيانو" يقدم فيه عدد من مؤلفاته الموسيقية. يعد الفنان كريم جوهر من أهم وأشهر عازفى البيانو فى العالم وحصل على عدد كبير من الجوائز فى مهرجانات الموسيقى فى أوروبا وأمريكا فى التأليف الموسيقى والعزف على البيانو.

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