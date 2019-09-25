بالصور.. 3 مهرجانات فى مسرح الجنوب

أطلقت مؤسسة س للثقافة والابداع، إستمارة المشاركة فى الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب والذى يقام خلال شهر أبريل المقبل. قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان إن الدورة الخامسة ستشهد تطورا كبيرا فى فعاليات المهرجان بتقديم مسابقات جديدة وهى مهرجان مسرح الشارع والتى تضم عروضا تراثية تقام لأول مرة فى صعيد مصر وأيضا عروض الحكى والتى ستقام فى المقاهى بعنوان حكاوى القهاوى بالإضافة الى المسابقة الرئيسية والتى تتناول العروض التراثية وقضايا المراة. تضم عروضا تراثية تقام لأول مرة فى صعيد مصر وأيضا عروض الحكى والتى ستقام فى المقاهى بعنوان حكاوى القهاوى بالإضافة الى المسابقة الرئيسية والتى تتناول العروض التراثية وقضايا المراة. وأضاف د. جمال ياقوت مدير المهرجان أن الورش التدريبية التى Advertisements ينظمها المهرجان ضمن فعالياته ستشهد تطورا كبيرا والتى يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر . ينظمها المهرجان ضمن فعالياته ستشهد تطورا كبيرا والتى يقوم بها مدربون أجانب من أوروبا وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى خبراء المسرح فى مصر . يذكر أن الدورة الرابعة شهدت نجاحا كبيرا خاصة بعد تقديم العروض فى قرى ومستشفيات وملاجئ الأيتام فى محافظة أسيوط وايضا تقديم عدد من الورش التدريبية لأول مرة فى المهرجانات المصرية بالاضافة الى توقيع عدد من برتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية.

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