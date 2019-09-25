تعرف على أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية في كردستان العراق

واكبت الحركة السينمائية و الحراك الفعلي لإنتاج الأفلام الروائية الطويلة و القصيرة في إقليم كردستان العراق، تظاهرات و مناسبات و ايام سينمائية و ملتقيات كثيرة لمشاركة وعرض ودعم تلك النتاجات السينمائية وخاصة نتاجات الشباب السينمائية.

لكن لن تستمر تلك التظاهرات بشكل مستمر ودائم كي تثبت حضورها الفاعل في تطوير الحراك السينمائي ، بعدها ظهرت في المدن الكوردية مهرجانات عدة استمرت لدورة او دورتين اخر شي ثلاث دورات لكن لن تؤسس لنفسها أرضية خصبة كي تواكب وتستمر. بعد كل هذه ظهرت ثلاث مهرجانات سينمائية استطاعت ان تكون لنفسها اسم وملامح وشهرة إعلامية واسعة و واكبت واستمرت بقوة. وهنا نستعرض اهم ثلاث مهرجانات سينمائية في إقليم كوردستان العراق استطاعت ان تؤسس لنفسها وتكون لها كيان واسم خاص بها.

مهرجان دهوك السينمائي الدولي

مهرجان سينمائي مهم له سمعة إعلامية وفنية واسعة. أقيم لحد الان سبع دورات ناجحة لة. يقام سنويا في التاسع من شهر أيلول و يستمر لغاية اسبوع. يحتضن افلام دولية احيانا تصل نسبة المشاركة الدولية الي 70 دولة مشاركة..

يعرض افلاما طويلة وقصيرة روائية وتسجيلية. يستقبل ويدعو ضيوف من داخل وخارج العراق . الميزانية السنوية 600 الي 750 مليون دينار عراقي. الشعار الرسمي للمهرجان ورق عنب. لما تتمتع بها مدينة دهوك من ثمار واسع لاوراق عنب الطازجة. الجهات الداعمة للمهرجان، حكومة إقليم كوردستان العراق، المديرية العامة للثقافة والفنون في دهوك التابعة لوزارة الثقافة والشباب في الإقليم، محافظة دهوك، و شركات وجهات في قطاع الخاص بمدينة دهوك مدير الَمهرجان المخرج شوكت امين .مهرجان السليمانية السينمائي الدولييقام في مدينة السليمانية، سنويا في الأول من شهر تشرين الأول ويستمر لمدة أسبوع. أقيم لحد الان 3 دورات وبعد اسبوع تكون الدورة الرابعة منه. يستقبل افلاما طويلة وقصيرة روائية وتسجيلة. وأفلام الانيميشن المحلية والعربية والعالمية. وأحيانا تصل نسبة المشاركة الدولية من 80 الة 90 دولة. الميزانية السنوية للمهرجان 500 الى 600 مليون دينار عراقي. الجهات الداعمة،. حكومة إقليم كوردستان العراق، وزارة الثقافة والشباب، محافظة السليمانية، وشركات قطاع الخاص. الجهة المقيمة للمهرجان شركة مستي فلم. مدير المهرجان الأستاذ فؤاد جلال. ورئيس المهرجان ملا بختيار. وشعار المهرجان حبة شجرة البلوط. والتي تشتهر مدينة السليمانية بزرعها. يستضيف المهرجان سنويا نسبة عالية من الضيوف داخل العراق وخارجها. وللمهرجان سمعة واسم اعلامي كبير في المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية الدولية.مهرجان السينما ضد الإرهاباول وأهم مهرجان متخصص في محاربة الفكر الإرهابي من خلال رسالة الفن السابع والسينما. يقام سنويا في الأول من شباط كل عام في أربيل. أقيم اربع دورات منه وحاليا بصدد إقامة الدورة الخامسة. أشهر مهرجان إعلاميا في العراق والوطن العربي، ويولي الجهات الاعلامية اهتماما ملحوظا به. لدورة المهم وفعال في محاربة الإرهاب. يستقبل افلاما قصيرة روائية و تسجيلي وانيميشن. نسبة المشاركة الدولية من12 الى 15 دولة. واغلب المشاركة من داخل العراق و الوطن العربي ومن الدول اللي تعاني من الإرهاب. يستقبل ضيوف داخل العراق والوطن العربي حصرا.

الميزانية السنوية لحد الان 50 مليون دينار ومن المؤمل ان تزيد الدعم هذة السنة بحيث تصل إلى ربع نسبة دعم مهرجانيي دهوك والسليمانية . والمهرجان يقام لمدة 3 ايام ويتخللها ندوات مهمة حول كيفية تصدى السينما للفكر الارهابي ويتوقع ان تكون ايام المهرجان 5 ايام في دورته الجديدة.