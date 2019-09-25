عرض عربي أول لـ"حلم نورا" في اليوم السادس لمهرجان الجونة

يُعرض مهرجان الجونة السينمائي الدولي، فيلم "حلم نورا" للمخرجة هند بوجمعة في عرضه العربي الأول، وذلك في إطار عروض السجادة الحمراء اليوم، حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو من بطولة هند صبري، إيمان الشريف، حكيم بو مسعودي، لطفي العبدلي.

كما يشارك الفيلم في مهرجان سان سباستيان السينمائي الذي يقام في نفس وقت مهرجان الجونة السينمائي، وهو مرشح لجائزة "المخرجين الجدد" هناك.

يتناول الفيلم قصة نورا التي تعمل في محل تنظيف ملابس، من أجل كسب قوتها، بينما يقضي زوجها سفيان عقوبته في السجن، تقابل الأسعد الذي يصبح حب حياتها، وخلال انتظار الحبيبين إنهاء إجراءات طلاق نورا، يتعرض حلمهما للخطر بإطلاق سراح سفيان الوشيك.

إلى جانب ذلك عرض المهرجان العديد من الأفلام السينمائية المميزة مثل "ألم ومجد" للمخرج بيدرو ألمودوفار ومن بطولة أنطونيو بانديراس، والذي نال جائزة أحسن تمثيل في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، إضافة إلى "سيدة النيل" للمخرج عتيق رحيمي بعد عرضه الأول بأيام قليلة في مهرجان تورنتو السينمائي، والفيلم التسجيلي "كاميرا أفريقية" للمخرج والباحث فريد بوغدير ضمن إطار عروض البرنامج الخاص.

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وتضمن برنامج جسر الجونة السينمائي حلقة نقاش "الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام" التي أدارتها المنتجة ميريام ساسين وشارك فيها مديرة التطوير في "أدالت سويم" ميسي لايني ومديرة التوزيع في "آي تي

في إس" جوردانا ميد والمخرجة ريبيكا سوسا، و قدمت الحلقة نبذة عن المشهد الحالي للتوزيع، وشرح للطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها توزيع الفيلم وتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك، عن طريق عرض تجارب حقيقية.

كما أقيمت حلقة نقاش بعنوان "علم وفن جلب تمويل الأفلام" والتي أدارها ليو باراكلاف، محرر الفارايتي، وشارك في الحلقة المنتجة الأردنية رولا الناصر والمنتجة المصرية دينا إمام والمنتجة ويندي إتينجر إضافة إلى نائب مدير منظمة ترويج الأفلام الأوروبية "إي إف بي" جو مولبيرجر والمديرة التنفيذية للبرامج في "هوت دوكس" إلزابيث رادشو .

حاولت حلقة النقاش استكشاف المصادر المختلفة لتمويل الأفلام، وطرق الحصول عليها، بما في ذلك المنح المؤسسية والتمويل الجماعي، والبيع المبدئي والتبرعات واستثمارات البنوك وصفقات الرعاية، كما تلقي الضوء على عملية التمويل وتسييل الأموال من وجهة نظر المؤسسات المانحة والمخرجين والموزعين في الوقت ذاته.