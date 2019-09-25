نورا تحلم يواصل حصد النجاح في عروضه الدولية





كتب / وليد تمام حضرت النجمة هند صبري منذ قليل بمدينة الجونة الساحلية بجمهورية مصر العربية عرض فيلمها التونسي نورا تحلم ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

وشارك هند حضور العرض مخرجة الفيلم هند بن جمعة ومنتجه المشارك الفرنسي فرانسوا والفنان حكيم أحد ممثلي الفيلم.

وتألقت هند بفستان اسود اللون من تصميم Solace London from Farfetch.

وستايلست ياسمين عيسى و مجوهرات Nara fine jewelry .

وحذاء من تصميم misura.

وحقيبة ل okhtein و ماكياج سالي و شعر ميشيل من محمد الصغير.

وكانت تذاكر الفيلم قد نفدت جميعها قبل عرضه بعدة ساعات.

وكان الفيلم قد نجح في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي بأسبانيا حيث شاهده ١٥٠٠ مشاهد في عرضيه امس واليوم بواقع ٧٥٠ مشاهد للعرض الواحد وقوبل بتصفيق متواصل لمدة عشر دقائق في العرضين.

وتناولت الصحافة الإسبانية والعالمية مثل screen daily اداء بطلته النجمة هند صبري بمقالات حملت الكثير من الثناء والإشادة بتمثيلها ودرجة اقناعها لهم بالدور.

وبهذا تواصل هند مسيرتها السينمائية الناجحة لهذا العام والتي جعلتها النجمة التي حصدت افلامها أعلى الإيرادات في تاريخ السينما في موسم واحد حيث حصد فيلمها الممر ٧٤ مليون جنيه واستطاع فيلمها الفيل الازرق تجاوز حاجز ال ١٠٠ مليون جنيه ليصبح الفيلم الاكثر حصدا للايرادات في تاريخ السينما المصرية.

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