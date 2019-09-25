هذه هي آخر تطورات الحالة الصحيّة لـ هنا الزاهد

بعد انتشار شائعات عن إصابة الفنانة هنا الزاهد بفايروس قاتل، نفى زوجها الفنان أحمد فهمي الشائعات، وقال إنّ البعض يحاول استثمار مرض هنا وإعداد فيديوهات تقدم معلومات غير صحيحة من أجل تحقيق الأرباح بعد عرضها على موقع اليوتيوب.

فهمي عرض مقطعا مصورا عبر الفيسبوك تضمن معلومات غير حقيقية حول طبيعة مرض هنا الزاهد ومنها إصابتها بفيروس خطير، كما وجه المتحدث في المقطع اللوم لهنا وفهمي مشيرا إلى أن الفرح الأسطوري وتأجيل موعده من أجل حشد النجوم قبل توجهم لحضور فعاليات مهرجان الجونة، واستعراض منزل الزوجية الفاخر استدعى حسد المشاهدين من البسطاء، مطالبا من فهمي عدم الشكوى من الحسد لأنه السبب في مرض زوجته.

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وعلق فهمي على المقطع قائلا: شوفوا إحنا عايشين في وسط إيه.. فيديو استثمار مرض.. وكل المعلومات غلط ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا أي كلام من ده.

أضاف: حسبي الله ونعم الوكيل.. أنا مش بدي لصاحب الشائعة قيمة يا جماعة أنا بوريكم بس.. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتتطلبوا مننا كفنانين؟!!.. إحنا متبهدلين في المستشفيات وده بياكل على قفانا عيش بالكذب.. لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد، أكدت تعرضها لوعكة صحية أجبرتها على دخول المستشفى ثلاث مرات، أثناء رحلتها لقضاء شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي، ونشرت هنا عبر حسابها بموقع إنستقرام استغاثة إلى الله تطلب فيها الشفاء العاجل وتوقف الألم، وألمحت هي الأخرى لتعرضها لسحر أو حسد بقولها اللهم أخرج كل سوء ومكروه من جسدي.

وقد كشف فهمي عن التطورات الأخيرة للحالة الصحية لزوجته الفنانة هنا الزاهد، مؤكدا أنها ستخضع للملاحظة لمدة ثلاثة آيام، وإذا لم تتحسن سيضطر الفريق المعالج لإخضاعها لجراحة عاجلة، لافتا إلى أن فريقا طبيا مصريا يباشر الوضع الطبي بالتنسيق مع الفريق المعالج في سنغافورة.