ديمي مور تكشف تفاصيل مروعة لتعرضها للاغتصاب بسبب والدتها!

أعلنت الممثلة الأمريكية، ديمي مور (56 عاماً)، في كتاب تم نشره مؤخراً، عن تفاصيل مروعة حول تعرضها للاغتصاب أثناء مرحلة طفولتها.



وأكدت ديمي مور، أنها قد تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل رجل عجوز، عندما كانت في سن الخامسة عشرة، وقد عاشت مع والدتها وزوجها اللذين كانا من مدمني الكحول.



كما كشفت ديمي، أن والدتها كانت تأخذها معها للحانات من أجل جذب انتباه الرجال، وفي مرة من المرات، عادت الطفلة "ديمي" إلى البيت لتجد رجلا مسناً ينتظرها في المنزل وقام باغتصابها بعدما أعطى لوالدتها 500 دولار.



والغريب في قصة "ديمي" أنها قضت مرحلة الطفولة وهي تعتقد أن زوج والدتها هو والدها، قبل أن تكتشف الحقيقة وهي في الثالثة عشرة من عمرها.