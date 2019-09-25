مفاجأة.. شيري عادل بطلة عمل فني جديد إخراج معز مسعود

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء مبهرة كعادة المهرجان كل عام؛ بدءاً من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، وكان من بينهم المنتج والباحث معز مسعود.
وأعلن مسعود من مهرجان الجونة السينمائي، عن إنتاجه لعمل جديد يناقش حرية المرأة في العالم العربي، من بطولة عدد من النجوم، من ضمنهم الفنانة شيري عادل، ومن إخراج محمود كامل.
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كما أعلن مسعود عن الانتهاء من كتابة النسخة الأولى من فيلمه القادم Hello Brother، مع المؤلف الأمريكي Rick Castañeda، والذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول من مهرجان «كان» السينمائي لهذا العام؛ حيث أثار الفيلم حماسة العديد من كبار المنتجين في هوليوود.
يذكر أن فيلم Hello Brother سيكون من إخراج معز مسعود، والذي صرّح من مهرجان «كان» السينمائي بأنه ينتج الفيلم العالمي من أجل تأريخ وتوثيق أحداث نيوزيلاندا، ولمحاربة الجهل والتعصب.
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