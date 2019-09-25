نهال عنبر: هنا الزاهد تعيش على المحاليل وهذه حقيقة مرضها

كشفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الطبية بنقابة المهن التمثيلية، أنها تواصلت مع والدة الفنانة الشابة هنا الزاهد، وتساءلت عن حالتها الصحية التي تدهورت مؤخراً، ونقلت بعدها إلى أحد المستشفيات بسنغافورة؛ حيث تقضي إجازة شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

وقالت نهال عنبر، إن والدة هنا الزاهد أكدت لها أن هنا ترقد حالياً بالمستشفى، وقد منعها الأطباء من تناول الأطعمة والمشروبات، وتعتمد في حياتها على المحاليل فقط، وأن الأطباء سيتابعون حالتها الصحية خلال الأيام الجارية، وإذ لم تتحسن حالتها ستقوم بإجراء عملية جراحية.

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وكان الفنان أحمد فهمي قد نشر صورة لهنا من داخل المستشفى، وحرص من خلال تعليقه أن يكشف تطور الحالة الصحية لهنا، كما حرص أيضا على توجيه الشكر لعدد من الأشخاص الذين وقفوا بجانبه في الأزمة الصحية التي تعاني منها هنا، سواء بمصر أو سنغافورة، وخص بالذكر العاملين بالسفارة المصرية بسنغافورة، وقد أعرب فهمي منذ عدة أيام عن استيائه الشديد مما يحدث بالوسط الفني حالياً، وكشف أنه علم بأن عدداً كبيراً من الفنانين المتواجدين بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، يخوضون في حياتهما الشخصية، ولا يشغلهم سوى حفل زفافهما وما يقومان به في حياتهما الشخصية، وطالبهم بعدم التركيز معه ومع هنا في حياتهما الشخصية، وطالبهم بأن يتوقفوا عما يقومون به، وأكد أنهم يقضون إجازة شهر العسل بالمستشفى.

جدير بالذكر، أن أحمد فهمي من المقرر أن يعود خلال الأيام المقبلة لاستكمال تصوير مشاهده المتبقية من فيلم العارف عودة يونس، مع أحمد عز ومحمود حميدة.