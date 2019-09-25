نقابة الممثلين تحذر من التعامل مع الفنان هاني عادل لهذا السبب

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، بياناً رسمياً حذرت فيه الفنانين من التعامل مع شركة «آرت برودكشن» للمنتج أحمد عبدالعاطي، منتج مسلسل «نصيبي وقسمتك»، الذي يعرض حالياً، كما حذرت أيضاً من التعامل مع المنتج الفني أيمن شوقي.

وجاء في البيان الذي تسلمت الجميلة نسخة منه، تحذيرً للجميع؛ نظراً لعدم امتثال المنتج لمبادئ النقابة، وإخلاله بقوانين نقابة المهن التمثيلية المتعارف عليها، والاستعانة بممثلين غير نقابيين، وهو ما حذرت منه النقابة لجميع شركات الإنتاج، بعدم تسكين ممثلين غير نقابيين؛ حيث تسعى النقابة لإيجاد فرص عمل للممثلين النقابيين أولاً، بحسب البيان.

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وكشف البيان عن أسماء الممثلين المذكورين وهم: «هاني عادل، كريم العمري، كريم صبحي، نانسي صلاح، توني ماهر، شادي جميل، إسراء البليسي، أسما سليمان، مصطفى سلامة، ياسمين غيث، مي فخري، صبا الرفاعي».

من جانبه نفى هاني عادل أن يكون غير نقابيٍ؛ مؤكداً أنه عضو بالنقابة وملتزم بدفع المصاريف السنوية، وأشار إلى أنه تواصل مع أشرف زكي واتضح أن اسمه ذكر خطأ في البيان.