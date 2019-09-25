بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تبكي على المسرح بحفل السعودية وزوجها يساندها أمام الجمهور

لم تتمكن الفنانة شيرين عبدالوهاب من حبس دموعها، عند حديثها عن مصر خلال حفلها الذي أقيم في جدة بالسعودية، بالتزامن مع العيد الوطني للمملكة.

وقالت شيرين: «يا جماعة اسمحولي أتكلم على الوطن علشان احنا في وطن غالي، وأنا أخذت عهداً على نفسي بعدم الحديث في أي موضوع مع الجمهور، لكن إحنا في وضع أقول فيه كلمة حق».

وطلبت من جمهورها أن يسمح لها بالاستعانة بزوجها الفنان حسام حبيب؛ لكي يشاركها في توجيه هذه الرسالة لبلدهما؛ مشيرة إلى أنه يجيد التحدث وأكثر ثقافة منها.

وبمجرد ظهوره على المسرح قبلت يديه وتركت له الميكروفون؛ فقال: «السلام عليكم.. أول حاجة طبعاً عايزين نهنئ المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، نهنيكم بعيدنا الوطني عشان إحنا بنعتبر السعودية بلدنا التاني ووقفتها جنبنا عمرها ما تتنسي وعلى رأسنا من فوق».

وتابع: «اسمحولي وإحنا وسطكم نوجه كلمة لمصر ورئيسنا وجيشنا، إحنا في ضهركم ومعكم ربنا ينصركم دايماً وينصر أهل السعودية ونشوفكم دايماً في أعلى شأن».

وقاطعته شيرين قائلة: «عايزة أقول إلي ملوش كبير يشتريله كبير.. وإحنا عندنا كبير وبنحترمه.. ربنا يحمي بلدنا وكل البلاد يا رب».

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