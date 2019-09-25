حسين الجسمي يفاجئ جمهوره على المسرح بارتدائه العلم السعودي

احتفل الفنان حسين الجسمي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89، بتفاعل كبير ومتواصل من الجمهور الحاضر بمركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، وقدم بشكل «دويتو» مع الجمهور الحاضر والملايين أمام شاشات التليفزيون، مجموعة من أهم أغنياته؛ متوشحاً بالعلم السعودي خلال فترة الحفل، بأمسية فنية وصفها الحاضرون بأمسية من العمر.

وغنى حسين الجسمي في الحفل الأغنية الوطنية الشهيرة «سلمان الشهامة»، كلمات الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وألحان وتوزيع وليد فايد، والذي اختار من أبياتها كلمات معبرة تحمل من صفات الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال فيها:

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له الدنيا وليس يريدُ دنيا

وفي أرجائها فرض احترامه

يريد لأرضه أمناً وسعداً

يريد لشعبه عز الكرامة..

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حسين الجسمي يتوجه بالشكر للشعب السعودي

وأكد الجسمي خلال الحفل، اعتزازه بالسعودية وأهلها؛ مقدماً تهانيه الخاصة والقلبية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وإلى الشعب السعودي في كافة المملكة بمناسبة الذكرى الـ89 لليوم الوطني، وقال: «من وقت وصولي إلى السعودية وأنا أتلقى التهنئة باليوم الوطني كإماراتي في وطنه، وهذا فخر لنا وعزنا عزكم»، واختتم حديثه قائلاً: «إن النجاح في الرياض له طعم مختلف»؛ شاكراً الجهود كاملة لإنجاح حفله.

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وفي نهاية الحفل، أهدى الجسمي إلى حبيبته «مصر» أغنية «بشرة خير»؛ مختتماً بها حفلته التي شاركه بها الفنانون: عبادي الجوهر، وراشد الفارس، والفنانة أحلام.