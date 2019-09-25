شاهد.. ما النصيحة التي توجهها جيسيكا عازار الى وائل كفوري؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - نفت الاعلامية اللبنانية ​جيسيكا عازار​ زواجها من الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ بعد انتشار صورهما في حفل عيد ميلاده.

وعن سبب انتشار هذه الشائعة، قالت جيسيكا عازار “كوني كنت موجودة حده بهذا الوقت ربطه اسمي باسمه كوني صبية وعزباء وهو طلق جديد”.

وعن النصيحة التي توجهها الى وائل كفوري، قالت جيسيكا: “انا دائما بقول لوائل الذي الله ومعه ورفقا معه ما في شي بقرب عليه ما في شي بمسه وقدام كل نزله في عشرين طلعة بس وائل كفوري ما بيعرف ينزل وحتى لو حاولوا ينزلوه بينزلوا هني وهو بدلو عم يطلع هذا ارزة من لبنان وصورته من صورة لبنان”.