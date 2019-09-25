حلا شيحة تكشف عن إجرائها لعملية تجميل مؤخرا

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 12:54 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” حلا شيحة ” في تصريحات تليفزيونية لها في برنامج ” ET بالعربي ” عن إجرائها لعملية تجميل في أنفها مؤخرا .

وأرجعت السبب في ذلك لبروز عظمة في منطقة ما بالأنف كانت تشعرها بالضيق فقامت بإزالة جزء كبير منها .

وأشارت إلى إنها منذ فترة كبيرة وهي ترغب بإجرائها وتشعر الآن بالارتياح أكثر .

وبسؤالها عن الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرا بعد ظهورها وإطلالتها في آخر جلسة تصوير .

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أكدت إنه لا يوجد في الصور أي شيء خادش للحياء أو جارح للعين وأنها كانت بسيطة للغاية وغير مستفزة ولا تستدعي كل هذا الهجوم .

وقالت : ” أنا طبيعية ولبسي كمان طبيعي ومفيش حاجة زيادة .. وكل واحد حر يتقبله أو ما يتقبلوش ” .

وأشارت إلى أنها قامت بإغلاق خاصية التعليق على الصور عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” حتى لا تسمح لأحد بكتابة تعليقات جارحة .