كارول سماحة تتألق في العرض الأوّل لفيلمها “بالصدفة” – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بالعرض الأوّل لفيلمها الجديد “بالصدفة” وذلك بحضور الممثلين المشاركين في العمل بديع أبو شقرا، باميلا الكيك، كاتبة العمل كلوديا مارشيليان والمخرج باسم كريستو.
الإحتفالية أقيمت في سينما أسواق العاصمة اللبنانية بيروت، وشارك بها عدد كبير من المشاهير والوسائل الإعلامية، وتميزت بالرقي والبساطة في آن.
تألقت كارول سماحة خلال الإحتفالية بفستان قصير من اللون الأصفر، فبدت بغاية الأناقة والجمال وسرقت كل الأنظار نحوها.
وأعربت كارول في أحاديث جانبية مع الوسائل الإعلامية عن سعادتها بتجربتها السينمائية الأولى، وأشارت إلى أنها متحمسة لردود الأفعال حول العمل.
فيلم “بالصدفة” يعتبر أوّل أعمال كارول سماحة في السينما، ويشارك في بطولته كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك وهو من كتابة كلوديا مرشيان واخراج باسم كريستو.
وكانت كارول سماحة قد أطلقت الأغنية الخاصة بالفيلم “بتآمن بالصدفة” منذ أيام، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وحققت رواجًا واسعًا وأكثر من مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.
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