كيف ردت حلا الترك على من انتقد انتقالها للعيش مع والدها بسبب الأموال؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شغلت المشاكل العائلية الخاصة بالفنانة الشابة حلا الترك متابعيها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتقالها للعيش مع والدها مؤخرًا، فاعتبر البعض أنها اختارت الأموال وفضلتها على البقاء والعيش مع والدتها منى السابر.

وما زاد الطين بلة، هو ظهور حلا الترك برفقة والدها في مقطع فيديو بعد عودتها إلى العيش معه، فاعتبره الجمهور استفزازًا لوالدتها بسبب غنائهما لأغنية “إنساي” وقيامهما بحركات ساخرة وصفها البعض بأنها موجهة لوالدتها منى السابر بشكل مباشر.

وبعد انتقادات عدة، قررت حلا الترك الرد من خلال أحدث لقاء تلفزيوني لها، وعلقت قائلة: “أنا كلهم بحبهم وكلهم على عيني وراسي لكني لا أحب أن أُفصح عن الأسباب لأنها أموري الخاصة”، وتابعت: “لا أحب الكلام كل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أموري الخاصة لأنها ملك لي وحدي ولا دخل لأحد فيها، ما حدا ليه دخل أنا آسفة”.

تجدر الإشارة إلى أن حلا الترك تعرضت لموقف محرج مؤخرًا خلال لقاء صحفي لها، وظهر ذلك جليًا على ملامحها بعدما طلبت منها المذيعة أن تغني أغنيتها للأطفال التي أصدرتها في 2011 “بابا نزل معاشه”، إلّا أنها تداركت الموقف وقامت بغناء مقطع قصير.