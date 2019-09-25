ديبيكا بادوكون تشبّه زوجها بـ”سلة المهملات”.. فما الذي دفعها لذلك؟

متابعة بتجـــــــــــرد: اجتاحت نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون موقع إنستجرام مؤخرًا، وذلك بعد حصدها لأكثر من مليون إعجاب على منشور شبّهت فيه زوجها الفنان الهندي رانفير سينغ بـ”سلة المهملات”، لتبدأ التساؤلات حول ما قالته والأسباب التي دفعتها لذلك.

وأوضحت ديبيكا من خلال منشورها التي شاركته عبر إنستجرام، أن زوجها رانفير سينغ هو “سلة مهملات” وذلك بسبب عادة يقوم بها في المنزل، وهي أنه يكمل أي طعام تتركه زوجته في صحنها بعد الانتهاء من العشاء، وأرفقت صورة توضح ما يحصل معها في هذا الخصوص وعلقت: “الصورة تمثلّنا تمامًا!”.

على الصعيد الفني، يستعد الثنائي الهندي رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون لبدء تصوير فيلمهما الجديد “Kabir Khan’s 83” في مومباي، وتدور أحداث العمل حول قصة حياة بطل العالم في الكريكت كابل ديف وعن حصول الهند على كأس العالم في الكريكت عام 1983.