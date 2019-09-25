ظافر العابدين يكشف عن رأيه بدوره في “عروس بيروت”

متابعة بتجــــــــــرد: منذ عرض الحلقة الأولى، حاز مسلسل “عروس بيروت” على اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التي تجمع بين بطلي المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص، حيث نجح المسلسل في منافسة الدراما التركية، خاصة وأنه يضاهيها في الجماليات والرومانسيات.
وتحدث الفنان ظافر العابدين عن حبه لشخصية فارس الضاهر التي يؤديها في المسلسل، قائلا: “شدني فارس بدوره العميق، وعلاقاته بأشقائه وأمه وزوجته، وكذلك علاقاته المهنية والتي تم طرحها جميعاً بشكل جميل ومتكامل”.
مسلسل “عروس بيروت” كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وهو من بطولة التونسي ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مي صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامي أبو حمدان، جنيفر عازار، وفادي ابراهيم.
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