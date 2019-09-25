في أول ظهور بعد إيقافها عن العمل.. ريهام سعيد تعود للحديث عن السُمنة وتثير الجدل!

متابعة بتجــــــــــرد: أطلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على متابعيها من جديد، بعد قرار إيقافها مؤخرًا عن العمل بسبب إحدى حلقات برنامجها التي اعتبرها الجميع بأنها إهانة لمرضى السُمنة.

وظهرت ريهام سعيد بمقطع فيديو، حيث تحدثت مرة أخرى عن زيادة الوزن وأثارت الجدل بين المتابعين، ولكن هذه المرة كانت تتحدث عن نفسها، فتركت تعليقًا على الفيديو قالت فيه: “شوفوني طخنت قد ايه وقررت اعمل دايت – 15 كيلو في ٢٠ يوم”، فرد عليها أحد متابعيها قائلًا: ” انتي ما بتحرميش رجعتي تتكلمي عن التخانة تاني”.

يشار إلى أن ريهام سعيد تم إيقافها من قبل قناة “الحياة” والمجلس الأعلى للإعلام في مصر، وذلك بعد حلقتها المثيرة للجدل والتي وصفت فيها مرضى السُمنة بأنهم عبء على الدولة وعلى عائلاتهم وأنفسهم، إضافة إلى أنهم يشوهون المنظر العام.