إليسا تقتحم محادثة بين تركي آل الشيخ وشيرين.. وترد بجرأة

عبّرت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عن سعادتها بإحياء حفلة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، شاكرة المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على دعوتها للحفل. وقالت شيرين في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر: “شرف كبير لي إن احيي حفلة اليوم الوطني لبلدي التاني، للمملكة العربية السعودية. وشرف لي دعوة المستشار تركي آل الشيخ للمشاركة في الحفلة. يا رب دائماً من نجاح الى نجاح لكل المجهود الذي تقوم به لصناعة الترفيه في السعودية”.

رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ لم يتأخر في الرد على تغريدة شيرين، حيث سألها: “معانا في الرياض؟”، لتقوم إحدى المتابعات بالرد على شيرين قائلة: “اهلا بشيرين “اميرة الاحساس”، لتتوجه بعد ذلك الى “تركي آل شيخ” بالقول: “اكمل معاليك وكملها “بملكة الاحساس” اليسا والله سيكون أجمل احساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر”.

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في حين لم يجب “آل الشيخ” على هذه التغريدة، خرجت إليسا عن صمتها وردّت شخصيًا على تلك المعجبة، فقالت: “عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب. لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني في المكان الذي استحق أن أتواجد فيه“.

تغريدة اليسا فاجأت المتابعين الذين راحوا يعبرون عن جرأتها بالرد ووضع النقاط الحروف.

كما لفتنا مؤخراً تغييب اليسا عن معظم الحفلات التي ترعاها روتانا ان كان في السعودية أو غيرها من الدول العربية.

فكيف ستنتهي هذه الحرب الباردة بين روتانا واليسا التي تعمل على ألبومها الأخير مع الشركة، هل سترضخ نجمة “يا مرايتي” لشروط الشركة أو تنفذ تهديدها بالاعتزال لأنها لا تستطيع الاستمرار مع مافيا الإنتاج، وهل سنرى اليسا قريبًا في السعودية رغم كل هذه الحروب غير المعلنة بشكل واضح؟