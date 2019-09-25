خاص- “مين بيعرف” ينطلق الليلة مع ناديا بساط.. مساحة ثقافية بأسلوب سلس

تعود الاعلامية ناديا بساط لتطل على المشاهدين عبر شاششة الـMTV في موسم ثالث من برنامج “مين بيعرف”، بحلّته الجديدة وفقراته المميزة والملفتة والتي تجذب الجمهور من الشباب والكبار في السن، نظرًا للمعلومات القيّمة التي يقدّمها هذا البرنامج في شتى المجالات، حيث يجول بين التاريخ والجغرافيا، مرورًا بالسياسة وصولاً الى الفن، متطرقًا الى مواضيع عديدة تهم المشاهد، بأسلوب سلس وترفيهي.

موقع “الخليج 365” تواصل مع “بساط” قبل ساعات من انطلاق الموسم الجديد، حيث أشارت الى أن أولى حلقات الموسم الثالث ستنطلق اليوم الاربعاء، في 25 أيلول الحالي، حيث ستضم الحلقة 5 نواب من مختلف التيارات والانتماءات السياسية، وهم: انطوان حبشي، ميشال موسى، رولا الطبش، ادي معلوف وبلال عبدالله، بالاضافة الى ناشر موقع “الكلمة اونلاين” الاعلامي سيمون ابوفاضل.

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الى ذلك، لفتت “بساط” في حديثها الى انه تم تجديد الاستديو والتصميم الخاص به ليصبح تصميمًا عصريًا يتناسب مع الموسم الجديد من البرنامج، كما تم تغيير عدد من الألعاب ضمن الفقرات التي كانت معتمدة في الموسمين الماضيين، مع إضافة ألعاب جديدة قادرة على جذب الجمهور بشكل أكبر.

وفي السياق، أكدت بساط أن المشاهد سيرى هذا الموسم العديد من الوجوه الجديدة من سياسيين واعلاميين ونجوم فنيين لم يسبق أن استضافهم البرنامج في وقت سابق، ضمن أجواء مميزة من اللعب والربح وتبادل المعلومات، لافتة الى ان هذا الموسم سيكون الافضل وأجمل مما قُدم في السابق.

إذاً، تنطلق ناديا بساط الليلة بموسم جديد من “مين بيعرف” ناشرة مساحة من الثقافة التي تفتقر لها الشاشات في ظل تدني البرامج الثقافية الهادفة، على أمل ان يستفيد المشاهد من هذه الفسحة الثقافية للاستمتاع بساعة من الوقت الغنية بالمعلومات حول العالم.

نشير اخيرا انه تم تصوير كافة حلقات هذا الموسم من البرنامج ويبقى المشاهد المستفيد الاكبر والحكم الاول.