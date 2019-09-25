سألنا النّجمات في مهرجان الجونة: لابسة كعب كم سنتميتر؟.. شاهدي ردودهنّ

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحرص الفنانات دائمًا على الظهور بكامل أناقتهنّ في المناسبات العامّة والمهرجانات الفنيّة، للتألّق أمام عدسات التصوير، إلا أنّ اللافت في إطلالاتهنّ هو اعتماد الكثير منهنّ على "الكعب العالي"، رغم طول قامة بعضهنّ.

"فوشيا" وجّه سؤال للنجمات المشاركات في مهرجان الجونة السّينمائيّ، عن طول كعب أحذيتهنّ، أبرزهنّ بشرى وناهد السباعي، ونور اللبنانية، ودانا حمدان، وميس حمدان، ومي الغيطي، وتارا عماد، وغيرهنّ.

الفنانة دانا حمدان أكّدت أنّ ارتداء الكعب العالي يُكمّل الإطلالة ويظهرها بشكل أوضح على السّجّادة الحمراء، في حين فضّلت تارا عماد ارتداء كعب قصير، للشّعور بالرّاحة أكثر أثناء السّير.

شاهدي كيف ردّت النجمات على سؤال "فوشيا": "لابسة كعب كم سنتيمتر؟" في الفيديو التالي..

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