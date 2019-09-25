هل تستحقّ سميرة سعيد لقب "دلوعة" ذا فويس؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد عرض برنامج "ذا فويس" الموسم الخامس، بلجنة تحكيمه الجديدة التي ضمّت كلاًً من راغب علامة، والمغربية سميرة سعيد، والمصري محمد حماقي، والإماراتية أحلام.

واجتمع هذا الرباعيّ للمرّة الأولى على طاولة البرامج الفنية، في محاولة للتنويع في لجنة التحكيم التي جمعت راغب وأحلام مجددًا تحت سقف واحد، بعد برنامج "آراب أيدول" وجاءت هذه الخطوة نتيجة بحث الشاشة عن إثارة الجدل مجددًا لرفع المشاهدة.

لكنّ المختلف هذا العام، هو حضور سميرة سعيد على باقي لجنة التحكيم، حيث بدت دلوعة "ذا فويس"، بكلامها وحركاتها وطريقة لباسها والملاحظات التي أعطتها للمشتركين في برنامج المواهب.

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كما لاحظ الجمهور التغيير الذي طرأ على أسلوب النجم المصري حماقي والذي بدا أكثر تفاعلًا وخبرة؛ ففي الموسم السّابق، بدا المغني باردًا في تعامله مع المواهب، أمّا هذا الموسم من "ذا فويس"، فقد أضاف الحركة في تفاعله مع المشتركين، ليشكّل مع سميرة ثنائيًا جميلاً ومتشابهًا.

ومن جانبه، لم يبدّل راغب بأسلوبه الذي يساير فيه المشتركين، وزّع عليهم القبعات الرياضية التي كتب عليها باللغة الاجنبية أوّل حرف من اسمه R، وهذا أشبه بأسلوب عاصي الحلاني في المواسم الأولى من البرنامج ذاته.