تكريم الفنان محمد رمضان في الجامعة الأمريكية

يستعد الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء لتكريمه في الجامعة الأمريكية بحضور طلاب الجامعة، وذلك عن مجمل نجاحاته التي حققها خلال الفترة القليلة الماضية.

وعلى جانب آخر انتهى رمضان، من تسجيل وتصوير أغنيته الجديدة والتي "هما عايزها فوضى" والتي تهدف لمساندة مصر وجيشها وشعبها.

يذكر أن رمضان يخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة القادمة، وسيبدأ تصوير فيلمه فور الاستقرار على الاسكريبت الخاص به، كما يستعد لطرح عدة أغاني ديو أيضًا بعد نجاح أغنية "إنساي

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