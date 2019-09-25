فيلم بين بحرين يشارك في مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا

روما - لايف ستايل
يبدأ فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة جولته الأوروبية بمشاركته في الدورة الـ 22 من مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا حيث ينافس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم بعيون امرأة.
كما حصل المخرج أنس طلبة، على جائزة أفضل إخراج ، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وقد شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تازة الدولي لسينما التنوع والذي أقيمت خلال الفترة من 22 وحتى 27 يوليوׅ.
"بين بحرين" من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وهو من بطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول، ولبنى ونس.
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