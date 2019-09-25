شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فؤاد عبد الواحد يشعل الأجواء احتفالا بالعيد الوطنى السعودى الـ 89 بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان السعودي فؤاد عبد الواحد حفل غنائي أمس الثلاثاء، بدبي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية،حيث قدم أغنية "أنا أصدق" التي تخطت حاجز الأربعة ملايين مشاهدة واستماع على اليويتوب، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.



فؤاد عبد الواحد

وأعرب فؤاد عبد الواحد سعادته بالجمهور الكبير الحاضر من أجل إحتفالية هامة وكبيرة من أجل مشاركة السعوديون في إحتفالاتهم السنوية في يوم ذكرى توحيد المملكة.



حفل فؤاد عبد الواحد

كما قال فؤاد عبد الواحد أثناء الحفل: "نهنئ أهل المملكة وكل من يحب السعودية باليوم الوطني الـ89، وأنا سعيد جداً لمشاركتي هذه الاحتفالات التي أعدتها دولة الإمارات لأشقائنا في السعودية.



فؤاد عبد الواحد

يذكر أن فؤاد عبد الواحد يستعد حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه المقبل الثاني في مسيرته الغنائية، حيث يقوم بإنهاء مجموعة من الأغنيات التي تعاون بها مع أهم شعراء وملحين الخليج العربي، وسط تفاؤل كبير في محتوياته الموسيقية والفنية.