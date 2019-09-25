شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة بعد جلد معذب طفلته فى الرياض: يستاهل فليكن عبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مقطع الفيديو لأب يضرب طفلته، البالغة من العمر 3 سنوات، الأيام الماضية، غضب الكثير من نجوم الفن ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، وبعد انتشار الفيديو ألقت الشرطة فى الرياض القبض على الأب.

وخرج صباح اليوم الفنان راغب علامة، يعبر عن سعادته لإلقاء القبض على الأب معذب طفلته وتنفيذ حكم الجلد عليه، وكتب عبر حسابه على تويتر قائلا: "يستاهل.. شو ما عملتو فيه قليل فشيتو خلقنا مشكورين فليكن عبرة"، وانهالت تعليقات متابعيه على الصورة التى نشرها مشككين فى صحة الصورة، وجاءت بعض التعليقات: "دى مش منظر صورة تتعرض أصلا، لا يمكن تشهر به بهذه الصورة ... الصورة مفبركة، مستحيل ذلك السعودية ولا يمكن أن تطلع صور حتى لو تم ذلك".

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وقد صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، لشخص يعذب طفلته التى تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحرى عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحى الدار البيضاء جنوبى العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



راغب علامة