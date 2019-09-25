شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يوضح سبب مغادرته للجونة وينفى شائعات خلافه مع زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورة تجمعه بزوجته ندى الكامل ورجل الأعمال نجيب ساويرس، نافيا بذلك ما تردد من شائعات فى الأيام الأخيرة عن خلافه مع زوجته. وأعتذر الفيشاوى عن حضور ختام مهرجان الجونة والمقرر له الجمعة المقبل، حيث إنه مرتبط بموعد تصوير آخر أفلامه. Advertisements وعلق الفيشاوي على الصورة قائلا :"شكرا لمهرجان الجونة على التجربة الشيقة ولكن سأعود للقاهرة لبدء التصوير وأتمنى حظا سعيدا بجميع أصدقائى فى الختام".

الفيشاوي

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