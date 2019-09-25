شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يجتمع مع عائلته للتخلص من وزنه الزائد فى عيد ميلاده الـ51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم، النجم الأمريكى العالمى ويل سميث بعيد ميلاده الـ51، حيث ولد فى 25 سبتمبر من عام 1968، فى فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد أعلن ويل سميث أنه قرر اتباع نظام غذائى جديد لمدة 10 أيام بعد زيادة وزنه الذى وصل إلى 102 كيلوجرام، ومن خلال برنامج "Red Table Talk" الذى يعرض على موقع التواصل الاجتماعى Facebook Watch، كشف سميث أنه قرر البدء بتغيير عادته الصحية لخسارة الوزن.

وفى خلال الحلقة ركز سميث على صحته وصحة عائلته بجود زوجته وحماته أدريان بانفيلد نوريس، وابنته ويلو سميث وأبنائه جادين سميث وترى سميث من زواجه السابق من شيري زامبينو.

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ويل سميث وعائلته

وعلق سميث "بالنسبة للإفطار، كنت أقوم بالتهام حوالى أربعة أو خمسة فطائر، ثم فى الغداء، كنت أقوم بأكل كل ما يمكننى أكله، وكان ذك روتينى لمدة 10 أيام، وبالتالى وصل وزنى إلى 102 كيلو، وتعد هذه أول مرة أصل لهذا الوزن"، مضيفاً "ولذلك قررت اتباع الصيام المتقطع لخسارة الوزن بشكل صحى، لأتمكن من استعادة شكلى ولياقتى.

ويذكر أن تاريخ سميث حافل بالإنجازات والمشاركات السينمائية سواء أمام الشاشة أو خلفها، حيث شارك فى 80 فيلم، و4 أغانى، كما عمل كـ مخرج لـ فيلمين، وشارك فى إنتاج 36 فيلما.

يذكر أن سميث يعمل على فيلم جديد يدعى Brilliance، مع شركة Paramount Pictures التى ستقوم بإنتاجه، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.

وسيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل فى قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.