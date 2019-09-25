ايفانكا ترامب بقميص ضيق اظهر صدرها بشكل فاضح!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:40 صباحاً - أثارت صور لإيفانكا ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بروز صدرها تحت قميص أزرق اختارت ارتداءه خلال جلسة للحريات الدينية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

يذكر ان هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيه إيفانكا ضجة حول ما ترتديه إذ سبق لها وأن واجهت موجة من الانتقادات اللاذعة، بسبب فستان ارتده في حفل عشاء في نادي ألفالفا السنوي، عشية إصدار والدها قراراً يقضي بتطبيق إجراءات التدقيق لاستقبال اللاجئين.