كتب امير فتحي في الأربعاء 25 سبتمبر 2019 11:40 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية خبرا يفيد بوفاة الفنان السوري ” دريد لحام ” .
وجاء ذلك بعد أن قام أحد الأشخاص بكتابة تغريدة على موقع ” تويتر ” وقال فيها : ” الفنان دريد لحام في ذمة الله ” .
لتتناقلها مواقع التواصل الإجتماعي بشكل سريع مما يدفع الكثير من الأشخاص للتساؤل حول صحة هذا الخبر والتأكد من كونه حقيقة أم شائعة .
حتى خرج يوم أمس الثلاثاء المصور والصحفي ” سمير فقيه ” لنفي الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” .
فكتب في منشور قائلا : ” بالاتصال مع دمشق .. الفنان الكبير دريد لحام بخير ولا صحة للخبر السخيف ” .
وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على المنشور الذين أبدوا استيائهم من هذع الشائعة وتمنوا للفنان الكبير دريد لحام دوام الصحة والعافية وطول العمر .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة النجم السوري ” دريد لحام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.